Женева, Швейцария, 10 января, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Проблемы Казахстана не были затронуты на российско-американской встрече глав делегаций со стороны внешнеполитических ведомств в Женеве. Об этом сообщила 10 января по итогам переговоров первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман.

U.S. Department of State Уэнди Шерман

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Говоря о встрече в Женеве с заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковым, Шерман заявила: «Сегодня тема Казахстана не поднималась».

Напомним, переговоры в Женеве были посвящены гарантиям безопасности, вопросу заключения соответствующих договорённостей между Москвой и Вашингтоном.