Вашингтон, 10 января, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Вашингтон против того, чтобы НАТО ограничивали в праве принимать новые страны в альянс, сообщила 10 января журналистам первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Этот вопрос был поднят в контексте ситуации на Украине.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман

Следите за развитием событий в трансляции: ««Красные линии»: переговоры между Россией и США в Женеве – все новости»

Комментируя итоги переговоров с Россией в Женеве, представить Госдепа заявила:

«Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса».

Ранее российский дипломат, замглавы МИД РФ Сергей Рябков оценил переговоры в Женеве как глубокие, без попыток что-то приукрасить.