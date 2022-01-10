Рябков дал оценку переговорам с США в Женеве
Женева, Швейцария, 10 января, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Переговоры с США в Женеве по гарантиям безопасности, которые состоялись 10 января, были сложными и при этом конкретными, заявил по итогам встречи глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Напомним, в рамках подготовки к переговорам МИД РФ опубликовал 17 декабря 2021 г. проекты договора с Вашингтоном о гарантиях безопасности. Также были опубликованы соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран — членов Организации Североатлантического договора.
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Накануне, 9 января, в Женеве на рабочем ужине состоялись предварительные переговоры, а несколько часов назад сегодня, 10 января, стартовала основная часть консультаций. С российской стороны вторым главой делегации стал заместитель Минобороны РФ Александр Фомин.