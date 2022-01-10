Куравлёв попал в реанимацию с COVID-19
Москва, 10 января, 2022, 19:45 — ИА Регнум. О госпитализации советского и российского актёра театра и кино Леонида Куравлёва в Москве 10 января сообщает «Раньше всех. Ну почти».
Цитата из к/ф «Афоня». реж Георгий Данелия. 1975. СССР
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Уточняется, что Куравлёва доставили в реанимационное отделения больницы в Коммунарке. Всенародно любимый актёр находится в тяжёлом состоянии на фоне COVID-19.