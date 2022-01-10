Из-за COVID-19 в больницах Софии приостанавливаются плановые операции
София, 10 января, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Из-за новой волны пандемии коронавируса в медицинских учреждениях столицы Болгарии приостанавливаются все плановые операции. Об этом 10 января, со ссылкой на руководство софийской главной медицинской инспекции, сообщило Болгарское радио.
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Согласно официальной информации, ограничения на соответствующие процедуры вступают в силу с 12 января. Исключением в данном контексте станут ургентные операции, связанные с трансплантацией органов и родовой деятельностью, а также лечение заболеваний центральной нервной системы.
Ранее мэрия Софии объявила о введении в городе дополнительных противоэпидемических мероприятий. По состоянию на 10 января, число жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом COVID-19, составило 780 тысяч. Из них скончались 31 556 человек.