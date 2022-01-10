Москва, 10 января, 2022, 18:52 — ИА Регнум. «Ахинеей» назвал сетования Украины по поводу «Северного потока — 2» и якобы недостаточных поставок оружия Германией Киеву член Совфеда Алексей Пушков 10 января в Twitter.

Http://council.gov.ru Сенатор Алексей Пушков

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Комментируя заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника о том, что Берлин должен отказаться от СП-2 и срочно нарастить поставки «оборонительного оружия Украине для повышения её обороноспособности», Пушков написал:

«Интересно, когда Берлину надоест выслушивать всю эту ахинею от посла Украины? Ещё интереснее, как Киев намерен осуществить свою угрозу о «последствиях» для двусторонних отношений с Германией, от которой Украина полностью зависит — и финансово, и политически?»