Москва, 10 января, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Беспорядки на Украине в 2013—2014 годах имеют много схожего с погромами и бесчинствами организованных групп на территории Казахстана в январе 2022 года. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 10 января заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Mstyslav Chernov Unframe Беспорядки в Киеве

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По его мнению, за обоими событиями может стоять один и тот же кукловод, который не только организовал, но и управлял массовыми беспорядками в этих и других странах постсоветского пространства.

«В криминалистике есть такое понятие как «почерк преступления». Как правило, преступления, совершенные одним и тем же человеком или группой лиц, имеют одну схему и одинаковые отличительные признаки. И сегодня в Казахстане мы наблюдаем яркий пример этого криминалистического понятия: схема, по которой были разожжены массовые беспорядки, один в один похожа на ту, которая спровоцировала майдан на Украине и «революцию роз» в 2003 году в Грузии. Несомненно, за этим стоит один и тот же «кукловод», — сказал Липовой.

По мнению генерал-майора, главной целью беспорядков был не Казахстан, а Россия. Таким образом организатор массовых беспорядков пытался зажечь «костры» из «горячих точек» на российских границах, создать эскалацию напряжения, чтобы затем попробовать начать диктовать России свои условия.

«Надо отдать должное президенту Токаеву: реакция на попытку нарушения государственной целостности была оперативной и адекватной. И он совершенно правильно назвал боевиков, устроивших беспорядки, террористами. Но за исполнителями всегда стоит организатор. И все произошедшее — это очень серьезный сигнал для России. Мы должны быть готовы ко всему», — отметил глава «Офицеров России».