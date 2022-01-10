Екатеринбург, 10 января, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Студентам из Казахстана не нужно бросать обучение из-за ситуации в республике. Об этом в своём видеообращении заявил ректор Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург) Яков Силин.

(сс) Wokandapix Учёба

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Он отметил, что всего в вузе обучаются более 170 граждан Казахстана. Образовательный процесс продолжается. Руководство вуза при этом понимает, что решение имеющихся в соседней республике проблем потребует времени. 50 студентов ранее уехали в Казахстан и не могут пока вернуться. Для них обещают организовать дистанционное обучение.

«Хочу сказать, чтобы не возникло желание прекратить обучение или поддавшись панике и разным слухам и панике отложить его на какое-то время, полгода-год, — лучше этого не делать», — отметил Силин.

Как сообщало ИА REGNUM, Южно-Уральский университет продлил сессию для казахстанских студентов. Напомним, в этой стране в начале января были массовые беспорядки, а временами отсутствует интернет.