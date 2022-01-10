Астана, 10 января, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Во время вспыхнувших в Казахстане массовых беспорядков погибли два киргизстанца. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности Киргизии сегодня, 10 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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Также по имеющейся у киргизских спецслужб информации, казахстанские силы правопорядка задержали не менее пяти граждан Киргизии, подозреваемых в участии в акциях протеста и погромах.

«В настоящее время казахские правоохранительные органы продолжают проверять граждан, в том числе Киргизии, которых отпускают после необходимых проверочных мероприятий. В связи с этим просим находящихся в Казахстане соотечественников проявить спокойствие и понимание», — подчеркивают в ГКНБ.

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