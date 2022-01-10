Минск, 10 января, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Среднеазиатские постсоветские республики и Организация договора о коллективной безопасности в целом должны извлечь уроки из политического кризиса в Казахстане. Об этом 10 января заявил Александр Лукашенко, выступая на видеоконференции во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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"Для того, чтобы преодолеть эти негативные тенденции в наших постсоветских республиках, в данном случае в Казахстане, невозможно эту проблему решить только в рамках Казахстана, пусть даже гигантской по территории страны. Как нам видится, я абсолютно в этом убежден, самые близкие народы — Казахстана и Киргизии — должны вместе попытаться решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство и которые созданы уже нами в постсоветский период», — сообщил Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, по мнению Лукашенко казахстанский урок следует усвоить также Узбекистану и Таджикистану. Он призвал укреплять ОДКБ и действовать без оглядки на государства Запада.

«Будем смотреть резко по сторонам — свернем шею. Поэтому надо заниматься своими вопросами и видеть собственную безопасность, — сказал Лукашенко. — Когда у них возникают малейшие проблемы, они не думают о демократии, не оглядываются на нас, а действуют сообразно собственным интересам. Нам тоже надо это учесть. Жестко поступили в первые минуты — результат виден».