Москва, 10 января, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В случае государственного переворота в Казахстане, Россия оказалась бы в тяжелой ситуации. Об этом 10 января заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Давайте подумаем, что значило бы стратегически, если бы замысел, который начали осуществлять в Казахстане удался бы. Россия была бы отрезана от практически всех остальных республик Центральной Азии», — сказал разведчик.

По его мнению, такое развитие событий негативно сказалось бы на безопасности и обороноспособности России. И США вполне могли этим воспользоваться.

«Нас пугали очень долго, в том числе американцы, что они могут поджечь Центральную Азию. Но как мы сможем реагировать, если на пути к странам, где загорится, стоит страна, которая нас туда не хочет пускать», — отметил Безруков.