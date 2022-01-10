Москва, 10 января, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Начавшиеся в первых числах января 2021 года массовые беспорядки на территории Казахстана деморализовали местную власть. Об этом 10 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Беспорядки

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«Важно понимать, что протесты против повышения цен на газ были стартом того, что произошло в дальнейшем. На авансцену вышли подготовленные, хорошо оснащенные, мотивированные незаконные вооружённые формирования», — сказал Коротченко.

По его мнению, руководство Казахстана сперва оказалось не способным бороться с возникшими вызовами. Причем деморализованы оказались должностные лица всех уровней.

«Власти Казахстана оказались деморализованы, оказались на начальном этапе не способными принимать быстрые, эффективные и жесткие решения. Это касается всех должностных лиц», — отметил эксперт.