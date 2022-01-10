Астана, 10 января, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Переговоры на тему происходящего в Казахстане состоялись между главой республики Касым-Жомартом Токаевым и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом казахстанский президент написал 10 января в Twitter.

Kremlin.ru Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

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Назвав состоявшийся разговор с Мишелем «продуктивным», Токаев уточнил, что сообщил главе Евросовета «последние сведения о ситуации в Казахстане».

Он указал, что агрессия, которая была организована против государственности Казахстана, является «беспрецедентной». По его словам, власти «приняли срочные меры для восстановления конституционного порядка и верховенства закона».

Также глава республики подчеркнул, что власти Казахстана никогда не применяли и не намерены применять вооружённую силу «против участников мирных протестов». Если кто-то утверждает обратное — он лжёт.