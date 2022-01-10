Бишкек, 10 января, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Институт омбудсмена Киргизии направил казахскому уполномоченному по правам человека Эльвире Азимовой письмо с просьбой помочь получить полную информацию о киргизских гражданах, которые были задержаны во время и после массовых беспорядков в Казахстане.

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Также главного казахского правозащитника попросили оказать содействие в проведении справедливого расследования по каждому случаю задержания киргизстанцев правоохранительными органами и спецслужбами Казахстана, и в предоставлении им необходимой юридической и медицинской помощи

«Мы внимательно следим за развитием событий в соседней стране и желаем скорейшего урегулирования ситуации в Казахстане», — говорится в официальном письме.

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