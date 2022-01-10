Курск, 10 января, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Во всех районах и городах Курской области 10 января продолжается расчистка дорог от снега, сообщила пресс-служба областной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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За дорожной ситуацией круглосуточно следят оперативные дежурные. Сейчас в расчистке трасс задействовано 143 единицы дорожной техники.

В областном центре улицы убирают ещё 38 специализированных машин. В первую очередь чистят участки с высокой интенсивностью движения, а также дороги, по которым ходит общественный транспорт.