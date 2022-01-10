Бишкек, 10 января, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Многие киргизстанцы оказывают всяческую помощь казахстанцам, пострадавшим в результате вспыхнувших в Казахстане массовых беспорядков и погромов. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сегодня, 10 января.

Полиция Казахстана

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

Вместе с тем, по его словам, в последнее время в СМИ и соцсетях ведется активное распространение информации о причастности граждан Киргизии к этим трагическим событиям в соседней стране.

Читайте также: Президент Киргизии допустил участие сограждан в беспорядках в Казахстане

Высокопоставленный киргизский чиновник попросил казахстанские правоохранительные органы и спецслужбы проводить открытое и справедливое расследование по каждому случаю появления данных об участии киргизстанцев в подобных преступлениях.

«В заключение хотел бы подчеркнуть, что Киргизия неизменно выступает за стабильность, социально-экономическое развитие, укрепление государственности и процветание Казахстана», — подытожил глава киргизского правительства.

Читайте также: Власти Казахстана освободили киргизского музыканта, принятого за погромщика