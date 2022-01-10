Путин назвал «майданными» приёмы, применяемые при беспорядках в Казахстане
Москва, 10 января, 2022, 16:04 — ИА Регнум. «Майданные» технологии были применены для организации беспорядков в Казахстане, заявил 10 января российский президент Владимир Путин на заседании ОДКБ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
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Комментируя происходящее в Казахстане, президент России отметил, что в основе беспорядков лежат не стихийные протесты, напротив — они были организованы деструктивными силами — и внутренними и внешними.
«При этом активно применялись присущие «майданным» технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов».
Он уточнил, что в ходе беспорядков действовали «управляемые группы боевиков». Напомнив слова президента Казахстана Касыма Токаева, глава России отметил, что этих боевиков готовили «в лагерях террористов за рубежом».