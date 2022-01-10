Алма-Ата, Казахстан, 10 января, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Сотрудники казахских правоохранительных органов задержали в Алма-Ате с поличным на съемной квартире группу мародеров, в состав которой входило восемь мужчин. Об этом 10 января сообщили в информационном центре комендатуры города.

Иван Шилов ИА REGNUM Массовые беспорядки

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«Восемь мужчин, шестеро из которых жители Жамбылской области, еще двое — из Талдыкоргана, задержаны полицией Алмалинского района города в съемной квартире… Самому старшему из них 25 лет, младшему — 19. В арендованном жилище обнаружена похищенная из магазинов города бытовая, цифровая, оргтехника и военный инвентарь, добытый фигурантами также преступным путем», — говорится в сообщении.

Помимо того, отмечается, что правоохранители установили, что задержанные также являются активными участниками массовых беспорядков и мародерств в Алма-Ате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию в Казахстане, на фоне прошедших в этой стране массовых беспорядков, обсудил президент России Владимир Путин по телефону со своим коллегой из ТаджикистанаЭмомали Рахмоном.