Москва, 10 января, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Российские сотовые операторы временно отменят плату за международный роуминг для российских абонентов, находившихся/находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

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Депутаты Госдумы комитета по информполитике проработали с Минцифры предложения по отмене платы за международный роуминг для находящихся в Казахстане.

«Лимит бесплатных разговоров и СМС с Россией предлагается установить в пределах 2 часов/сутки. Тем, кто уже оплатил роуминг, должен быть сделан перерасчёт и потраченные средства зачтены при будущих платежах», — уточнил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в телеграм-канале.

Решение принято на фоне событий в Казахстане. Попав в чрезвычайные условия, граждане были вынуждены длительное время дозваниваться до российских диппредставительств, авиакомпаний, многократно связываться с родными и друзьями, отметили в Госдуме.