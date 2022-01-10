Бишкек, 10 января, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Политические катаклизмы, трансформация вызовов и угроз безопасности непосредственно отражаются на складывающейся военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сегодня, 10 января.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

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По словам главы правительства, произошедшие в Казахстане трагические события являются тому подтверждением.

«Используя текущие внутригосударственные процессы, деструктивные элементы комбинируют свою террористическую деятельность для подрыва государственности, безопасности и территориальной целостности, создавая при этом атмосферу хаоса, вседозволенности и разгула преступности», — подчеркнул он.

Жапаров отметил, что в сложившихся условиях инициатива казахских властей о приведении в действие механизмов Организации Договора о коллективной безопасности подтверждает единство взглядов государств-членов ОДКБ на имеющиеся вызовы и угрозы безопасности.

«Основополагающие принципы создания и функционирования Организации, ее внешнеполитическая и военная составляющие позволяют своевременно реагировать на кризисные ситуации во всех проявлениях. При этом основным приоритетом сегодня остается полная стабилизация обстановки в Казахстане», — констатировал премьер.