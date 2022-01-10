Москва, , 14:40 — REGNUM Обнаруженный на Кипре гибрид шатаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон», получивший в СМИ название «Дельтакрон», мог возникнуть в результате загрязнения образцов в лаборатории. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, в научной среде пока нет однозначного мнения о возможном происхождении «Дельтакрона». Данные о свойственных для него 25 мутациях действительно были внесены в базу GISAID, однако при изучении они оказались похожими на взаимное загрязнение образцов «Дельты» и «Омикрона»

Такое загрязнение возможно, если не будут соблюдены правила работы в лаборатории. Хафизов добавил, что данные о «Дельтакроне» пока имеются только у одной лаборатории.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые на Кипре обнаружили новый вариант коронавируса, который является гибридом штаммов «Дельта» и «Омикрон». Об этом 9 января сообщил профессор Кипрского университета Леонтиос Кострикис телеканалу Sigmalive.