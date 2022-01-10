Белгород, , 14:38 — REGNUM В Белгородской области 10 января выявлено 105 новых носителей коронавируса, что на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 154 пациента, скончались от осложнений шесть человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 82 723 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 74 969 человек, от осложнений при инфекции скончались 1803 пациента. Лечатся в стационарах 1 077 жителей, получают амбулаторную помощь — 4 874, на самоизоляции находятся 9 788 человек.

На вакцинацию от COVID-19 подано 1 027 150 заявок, из них 776 за последние сутки. Полный курс иммунизации прошли 932 428 человек.