Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Медицинские учреждения Санкт-Петербурга ожидают поступления первой партии бесплатных тестов на антиген коронавируса. Их будут делать пациентам, поступившим в экстренном порядке или по линии неотложной помощи. Об этом 10 сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

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По словам главы комздрава, ожидается партия экспресс-тестов на антиген из порядка 200 тыс. штук.

«Направим эти экспресс-тесты в амбулаторное звено, как в детские, так и взрослые, которые осуществляют прием пациентов как в экстренном порядке, так и по неотложной помощи», — добавил чиновник.

Дмитрий Лисовец отметил, что хотя метод экспресс-тестирования является достаточно надежным, но его чувствительность и специфичность ниже, чем ПЦР-исследования. Поэтому основным методом диагностики будут оставаться ПЦР-тесты, которые также в амбулаториях делают бесплатно.

Отметим, впервые экспресс-тесты на антиген к коронавирусу начали массово использоваться в Москве в октябре 2021 года. Их применяют при осмотре пациентов с симптомами ОРВИ, чтобы исключить ковид сразу во время приема.