Душанбе, 10 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Обстановка на таджикско-афганской границе постоянно осложняется, вокруг Афганистана следует создать пояс безопасности, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон 10 января в ходе внеочередного саммита ОДКБ.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

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Он отметил, что ситуация на границе обостряется с каждым днём. Прямо вдоль рубежа идут бои между участниками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Только на одном участке за последние недели более 11 радикалов погибли, более 18 были ранены, уточнил Рахмон.

«Нам надо создать пояс безопасности вокруг Афганистана», — заявил глава Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, Рахмон призвал усилить совместную борьбу с терроризмом, учитывая последние события в Казахстане.

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