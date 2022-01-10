Байконур, Казахстан, 10 января, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Решение о продлении до 19 января каникул в школах города Байконур принял глава городской администрации Константин Бусыгин. Об этом 10 января говорится в сообщении на сайте администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зимние развлечения

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«Глава администрации сообщил (на рабочей встрече с руководителями образовательных учреждений города 8 января), что им принято решение продлить время зимних каникул для обучающихся до 19 января 2022 года», — отмечается в сообщении.

Кроме того, указывается, дошкольные организации в этот период будут работать в режиме «дежурных групп».

Помимо того, уточняется, что глава администрации Байконура обязал управление образованием до родителей информацию о том, что по возможности рекомендуется не водить детей в дошкольные образовательные организации.

При этом также добавляется, что в городе запрещено проведение торжественных, зрелищных, досуговых, культурных и спортивных мероприятий. В то же время, в администрации добавили, что ситуация в Байконуре стабильная и принимаемые ограничительные меры носят превентивный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продемонстрировал мировому сообществу, на каких правовых основаниях организация действует в Казахстане.