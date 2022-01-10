Брюссель, 10 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Украине нужно больше поддержки, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он не ответил на вопрос о предоставлении Киеву плана действий для членства в альянсе, заданный в ходе пресс-конференции 10 января перед заседанием комиссии НАТО — Украина в Брюсселе.

Nato.int Йенс Столтенберг

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По словам Столтенберга, страны НАТО оказывают Киеву политическую поддержку, поддерживают Украину через фонды и модернизацию сил, поддерживают её суверенитет и территориальную целостность. По его мнению, Киеву нужно оказывать больше поддержки.

«Мы помогаем Украине приблизиться к членству реализацией реформ», — сказал генсек НАТО, но не ответил на вопрос о плане действий, необходимых Киеву для присоединения к организации.

Он также заявил, что НАТО никогда не пойдёт на компромисс в отношении принципа: каждая страна выбирает, частью какого союза хочет стать. Решение о готовности Украины к членству может принять только сама Украина и члены НАТО, и никто другой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что Украина — партнёр Североатлантического альянса, но гарантии безопасности на неё не распространяются.

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