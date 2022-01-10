Стокгольм, 10 января, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Сегодня, 10 января, в Стокгольме стартовала самая важная конференция по политике безопасности и вопросам обороны под эгидой НИИ оборонных исследований Швеции (FOI). Со своим вступительным словам выступил министр обороны Швеции Петер Хультквист, который акцентировал внимание на России и ситуации вокруг Украины, передает новостной портал Omni.

Government.se Петер Хультквист

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Он отметил, что все страны ООН привержены соблюдению устава организации, который запрещает насилие и угрозы насилием, вооруженные нападения и аннексии.

«Вся европейская система безопасности подвергается сомнению и угрозе из-за действий России. Как постоянный член Совета Безопасности ООН Россия должна ощущать на себе особую ответственность за соблюдение принципов ООН», — заявил Хультквист.

Действия России были последовательными, считает он.

«Непозволительно, чтобы правила диктовал тот, кто наиболее безжалостен и угрожает применением силы», — отметил министр обороны Швеции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти РФ не раз отвергали обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях».