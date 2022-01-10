Москва, 10 января, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Москве до позднего вечера 10 января ожидаются сильный снег и метель, в связи с чем на дорогах образуются заносы и гололедица. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

Снегопад

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«По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 21:00 10 января в Москве сохранится сильный снег, местами метель. На дорогах снежные заносы, гололедица», — говорится в предупреждении.

МЧС рекомендует водителям при движении в неблагоприятных условиях снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать внезапных манёвров и парковать автомобиль подальше от деревьев. Пешеходам следует обходить шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.