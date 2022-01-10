Москва, 10 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Ситуацию в Казахстане, на фоне прошедших в этой стране массовых беспорядков, обсудил президент России Владимир Путин по телефону со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Эмомали Рахмоном

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

Отмечается, что телефонный разговор лидеров двух стран в продолжение внеочередного онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), состоявшегося ранее в форматке видеоконференции.

«Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили некоторые вопросы, касающиеся ситуации в Казахстане», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что также президенты России и Таджикистана указали на «своевременность и эффективность помощи по линии ОДКБ», которая была оказана после обращения руководства Казахстана.

Помимо того, добавляется, что также Путин и Рахмон обсудили ситуацию таджикско-афганской границе и указывается, что сторонами условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о контактах между президентом России Владимиром Путиным и бывшим казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым во время кризиса в Казахстане.