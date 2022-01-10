Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Правительство Петербурга отменит действие QR-кодов (сертификатов об иммунном статусе), когда эпидемическая обстановка в городе заметно улучшится. Власти видят перспективу отмены этой ограничительной меры не ранее 24 января 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код (коронавирус)

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Об этом 10 января сообщает «Комсомольская правда в Петербурге» со ссылкой на свой источник в Смольном.

Оценить влияние новогодних каникул на заболеваемость ковидом в Петербурге можно будет примерно через две недели, так как именно столько составляет максимальный инкубационный период COVID-19.

В случае, если правительство города не увидит положительной динамики, отмена проверки QR-кодов перенесётся еще минимум на две недели до того момента, пока статистика не покажет сниженные показатели по смертности и заражению ковидом. Помимо этого будут учтены и темпы вакцинации, так как эта мера повышает коллективный иммунитет.

Однако для поддержания бизнеса в Петербурге Смольный обсудит отмену «комендантского часа», который сейчас запрещает работу организаций непродовольственной торговли, общепита и сервиса с 23:00 до 06:00.

Отметим, статистика заражений коронавирусом снижалась в Петербурге на протяжение прошлой недели, однако снова несколько возросла за последние двое суток.