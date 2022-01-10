Брянск, , 13:56 — REGNUM В Брянской области 10 января подтверждено 152 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 4 269 тестов. Зарегистрировано семь летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Брянской области выявлено 98 199 носителей инфекции, проведено 1 289 249 исследований на COVID-19. Справились с заражением 93 689 человек, из них 126 — выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 3 017 пациентов.

За новогодние каникулы в Брянской области количество подтверждённых случаев COVID-19 увеличилось на 1546, выздоровели 1 264 пациента, с 1 по 9 января зарегистрировано 104 летальных исхода.