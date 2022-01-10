Ростов-на-Дону, 10 января, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки прививочные пункты посетили менее 500 участников вакцинации, получившие первый компонент препарата. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 января.

Permkrai.ru Вакцинация

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На сегодняшний день участниками прививочной кампании стали 1 млн 963,81 тыс. человек (+ 540 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 917,82 тыс. человек (+ 352 за сутки).

Напомним, что в Ростовской области в период длинных нерабочих дней темпы вакцинации от коронавируса заметно снизились.