Таллин, 10 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Миротворческий контингент Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) занят в Казахстане исключительно охраной стратегических объектов, вести стрельбу они могут только в ответ на нападение. Об этом Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Эстонии Нурлан Сейтимов заявил в интервью местному гостелерадио ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

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«Мандат контингента ОДКБ предусматривает мероприятия по охране наших стратегических объектов. Это не только органы власти и аэропорты крупных городов, но и теплоэлектростанции, гидроэлектростанции, то есть то, что для людей жизненно важно в зимний период», — отметил посол.

Он добавил, что важно отличать прибывшие в Казахстан миротворческие силы ОДКБ и Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) организации, которые действуют в случае военного конфликта

«Поскольку это миротворцы, то огонь они могут открывать только в случае явного вооруженного нападения на них самих. То есть они могут открывать лишь ответный огонь. Поэтому если не будет нападений, то не будет и боестолкновений», — заявил Сейтимов.

Посол добавил, что миротворцы ОДКБ освободили руки казахстанских правоохранительных органов от функций охраны гособъектов, чтобы местные правоохранители смогли бросить все свои силы против занимавшихся противоправной деятельностью боевиков.

«Конечно, силы ОДКБ покинут нашу страну сразу же после стабилизации ситуации и по первой же просьбе казахстанской стороны», — подчеркнул Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Эстонии Нурлан Сейтимов.