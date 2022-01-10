Ростов-на-Дону, 10 января, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Ростовской области справиться с COVID-19 за последние сутки не смогли 16 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 10 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами коронавируса стали 12 женщин в возрасте от 62 до 92 лет и четверо мужчин в возрасте от 56 до 93 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

С начала эпидемии в Ростовской области зарегистрировано 9 799 летальных исходов от COVID-19.