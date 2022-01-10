Ростов-на-Дону, 10 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 355 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 января. Это на шесть случаев заражения больше, чем днём ранее.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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Новые носители коронавируса выявлены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (126), Шахтах (16), Таганроге (15), Волгодонске и Аксайском районе (по 14), а также Новочеркасске (11). Более 24% заразившихся — люди старше 66 лет, 9% — дети.

Всего в Ростовской области подтверждено 197 116 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 179 272 пациента, переболевшие COVID-19.