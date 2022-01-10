Сеул, 10 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. На этой неделе члены правительства Южной Кореи начнут ежегодные консультации с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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По их словам, в консультациях, которые пройдут в формате видеоконференции и продлятся до 25 января, примут участия представители Банка Кореи, а также других финансовых и экономических учреждений.

Известно, что онлайн консультации с представителями МВФ проводятся второй год подряд.

Отметим, что в рамках встречи стороны обсудят экономическую ситуацию в стране, а также меры реагирования на пандемию коронавируса.