Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за новогодние выходные от коронавирусной инфекции привились порядка 26 тыс. человек. Об этом 10 января сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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По словам чиновника, несмотря на каникулы, горожане продолжили записываться на вакцинацию. С 23 декабря по 3 января в городских прививочных пунктах фиксировалось примерно 17 тыс. записей на вакцинацию. А с 3 по 9 января — на 7,8 тыс. больше.

«Всего вакцинировано за праздничные дни 26 тыс. человек. Конечно, это не впечатляющие цифры, но без малого почти 30 тыс. жителей города нашли время на праздниках вакцинироваться», — отметил Дмитрий Лисовец.

Он добавил, что благодаря сознательности горожан Петербург подошел совсем близко к отметке в 3 млн первично вакцинированных граждан.