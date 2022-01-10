Москва, 10 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Информации о том, что президент России Владимир Путин как-то поддерживал связь с бывший президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время беспорядков в начале январе 2022 года, пока нет. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Не было такой информации», — заявил Песков.

«Путин был на постоянной связи с президентом Токаевым — вы знаете, который полностью взял на себя ответственность за происходящее, за руководство, за координацию», — указал он.