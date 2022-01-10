Москва, 10 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Казахстан самостоятельно проведёт следствие и определит, кто стоял за беспорядками в начале января 2022 года. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Если вы внимательно слушали выступление президента Токаева, то он сказал, что следствие установит и даст возможность назвать эти силы. И это не дело России называть, это внутреннее дело Казахстана, суверенной страны. И следствие, естественно, будет вести и ведёт сам Казахстан, казахстанских специалистов», —