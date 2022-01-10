Москва, 10 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Выявленная на Кипре версия коронавируса «Дельтакрон» может быть не новым вариантом коронавируса, а просто ошибкой. Об этом 10 января заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передают РИА Новости.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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По его словам, появление нового штамма может быть вызвана целой серией ошибок персонала лаборатории, начиная от загрязнения образцов коронавируса и заканчивая проведением анализа недостаточно опытным специалистом.

Хафизов считает, что не стоит спешить с окончательными заявлениями по поводу эффективности тестов и вакцин в отношении нового штамма «Дельтакрон».

"Сначала нужно понять, новый ли это гибрид COVID-19. При том, что другие лаборатории его не выявляли», — подчеркнул он.

ИА REGNUM сообщало, ученые на Кипре обнаружили новый вариант коронавируса, который является гибридом штаммов «Дельта» и «Омикрон», заявил профессор Кипрского университета Леонтиос Кострикис.

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