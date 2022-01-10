Сеул, 10 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал своих помощников принять меры против быстрого распространения штамма «Омикрон». Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

«Это всего лишь вопрос времени, когда штамм «Омикрон» станет доминирующим, — сказал глава государства. — Если штамм «Омикрон» станет доминирующим, то число случаев заражения снова возрастет».

Южнокорейский лидер также отметил, что «бустерная» программа вакцинации должна быть завершена среди людей в возрасте 50 лет и младше прежде, чем штамм «Омикрон» станет доминирующим штаммом в стране.

Он также попросил органы здравоохранения обсудить введение четвертой дозы вакцины для людей со слабой иммунной системой.

По состоянию на 10 января в Южной Корее выявлено 2351 случай заражения штаммом «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, в Центральном штабе по борьбе с инфекционными заболеваниями Южной Кореи предположили, что штамм «Омикрон», скорее всего, станет самым распространенным штаммом уже к концу января.

Читайте также: В столице Южной Кореи выросло число случаев заражения штаммом «Омикрон»