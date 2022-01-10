Исламабад, 10 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Из-за сильных снегопадов и мощных дождей на северо-востоке и северо-западе Пакистана погибли не менее 35 человек. Об этом 10 января сообщает газета The Nation.

Pixabay.com Снегопад

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Уточняется, что из-за разгула стихии в северо-восточной провинции Пенджаб в прошедшие выходные погибли 23 туриста на высокогорной автостраде, которые оказались заблокированы снежными заносами в своих автомобилях.

Также указывается, что как минимум 12 человек погибли и еще 30 пострадали из-за проливных дождей в провинции Хайбер-Пахтунхва, которая находится на северо-западе Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Румынии из-за сильных снегопадов, обрушившихся на западные регионы страны, парализована работа ряда железнодорожных магистралей.