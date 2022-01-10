Пашинян: в зоне ответственности ОДКБ не наблюдается снижения напряженности
Ереван, 10 января, 2022, 12:44 — ИА Регнум. «К сожалению, должны констатировать, что в зоне ответственности ОДКБ не просматривается снижение напряженности, и мы продолжаем сталкиваться с новыми видами угроз», — сказал он в ходе онлайн-конференции стран ОДКБ.
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Никол Пашинян
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По его словам, текущая ситуация в Казахстане вызывает особую тревогу и озабоченность ввиду представления информации о вовлеченности международных террористических организаций.