Таллин, 10 января, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Россия намерена и дальше отстаивать свою главную внешнеполитическую цель — установление прямого контроля над всей бывшей территорией СССР. Такое мнение в интервью гостелерадио Эстонии ERR высказал бывший министр иностранных дел этой страны, депутат Европарламента от правящей Реформистской партии Урмас Паэт.

(сc) Morwen Контурная карта СССР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Красные линии»: переговоры между Россией и США в Женеве – все новости»

Комментируя предстоящие 10 января в Женеве (Швейцария) переговоры между представителями России и США по поводу выдвинутых Москвой Западу требований о гарантиях безопасности, Паэт отметил, что Россия не включает в сферу своих интересов из б. СССР только три прибалтийские республики: «Вся прочая территория, по мнению Москвы, должна быть в российской сфере влияния, и это показывают события последних дней (в Казахстане — ИА REGNUM)».

Паэт отметил, что Россия не только готовилась к этому, но и постоянно действует для этой цели. Он указал на происходящие сейчас военные действия России на границе с Украиной, события в Крыму и на Донбассе в 2014 году, войну с Грузией в 2008 году, а также на то, что российские войска на протяжении всего постсоветского периода остаются в Молдавии.

По мнению Паэта, переговоры в Женеве не дадут ясных результатов: «Мы в Эстонии, как рациональные люди, видим эти переговоры в черно-белом свете — будет достигнута цель или нет. Но в международной, более замыленной перспективе эта картина не такая черно-белая».

По его мнению, США могут инициировать переговоры о восстановлении договоров по контролю над вооружениями, но «переговорам по существу о том, что Россия хочет решать за своих соседей, надо противостоять». Как подчеркнул Паэт, «это не тот отправной пункт, по которому любое демократическое западное государство могло бы вести переговоры по существу».