Екатеринбург, 10 января, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге путешественников, вернувшихся из ЮАР, отправили на изоляцию по решению суда. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

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Туристы вернулись из путешествия шестого января. Они должны были находиться на изоляции в течение 14 дней, однако добровольно делать это двое свердловчан отказались. Роспотребнадзору пришлось обратиться в суд.

Уже 8 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение о немедленной изоляции путешественников в санатории «Обуховский». Здесь вновь развернули обсерватор. Находится на изоляции туристы будут до 19 января. Кроме того, они пройдут обязательное лабораторное обследование.