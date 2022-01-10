Москва, 10 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве в результате заболевания коронавирусной инфекцией умерли 70 человек, сообщили 10 января в столичном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточная смертность в столице продолжает снижаться — днём ранее вирус унёс жизнь 71 жителя Москвы. Всего в столице, по данным штаба, вирус унёс жизни 37 465 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России в результате заболевания коронавирусной инфекцией скончался 741 человек.