Саратов, 10 января, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались десять пациентов. Общее количество жертв COVID-19 по состоянию на 10 января достигло 5160 человек, сообщает региональный минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли шестеро мужчин и четыре женщины в возрасте от 29 до 83 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 135 083 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 123 859 человек.

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