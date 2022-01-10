Саратов, , 09:19 — REGNUM В Саратовской области за время пандемии по состоянию на 10 января зарегистрировали 135 083 случая инфицирования коронавирусом, из них 179 — за прошедшие сутки. Выздоровели всего 123 859 пациентов, за минувший день выписали 464 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В самоизоляции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Из числа заболевших за последние сутки пневмония диагностирована у 23 пациентов, с признаками ОРВИ — 153 человека, у троих пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 1,1 тыс. пациентов, на амбулаторном — 5162.

В Саратове за сутки выявили 56 случаев заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 65 лет — 55 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от коронавирусной инфекции не может быть препятствием для купания в проруби на праздник Крещения Господня, однако проблемы с сердечно-сосудистой системой будут являться противопоказанием к участию в таких праздничных мероприятиях.

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