Москва, 10 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 2778 заражений коронавирусом, сообщили 10 января в столичном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост снизился — днём ранее выявили 3274 случая заражения. Общее число заражений достигло 2 055 824.

«За сутки госпитализированы 708 человек, скончались 70 пациентов», — рассказали в штабе. В настоящее время на ИВЛ находятся 456 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 15 830 случаев заражения коронавирусом.