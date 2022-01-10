Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. За последние сутки в медучреждения Петербурга, занятые лечением коронавирусной инфекции, поступили 294 пациента. Это на 17 человек меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 10 января в региональном оперштабе. Суточная госпитализация после нескольких дней роста немного уменьшилась.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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В коронавирусных больницах Петербурга находятся на лечении 5734 человека (+8 к показателю предыдущих суток). За воскресенье, 9 января, были выписаны по выздоровлению 219 пациентов (+137). В реанимации находятся 626 человек (+13), к аппаратам ИВЛ подключено 369 пациентов (+2).

Для лечения COVID-19 и пневмонии в Петербурге развёрнуто 8002 койки в 14 городских и трех федеральных медучреждениях. Свободный коечный фонд сейчас составляет 48,08% от норматива Минздрава.

На амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции в Петербурге находится 21 021 человек (+189). На карантине — 1177 человек (-73), в обсерваторе «Балтиец» — 19 человек (0).

Коэффициент распространения инфекции в Петербурге за сутки повысился на 0,06 ед. и сейчас составляет 1,04 ед. Этот параметр показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за 9 января в Петербурге лабораторным путем выявили 1419 новых случаев заражения (+96 к уровню предыдущих суток). От COVID-19 за сутки в Петербурге умерли 62 человека (+3).